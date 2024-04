W pierwszej turze wyborów na prezydenta Zielonej Góry najwięcej głosów uzyskał Marcin Pabierowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Ponad 22 tys. głosów dało mu 42,74 proc. poparcia — wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, opublikowanych po przeliczeniu protokołów z wszystkich komisji wyborczych.



W II turze wyborów na prezydenta Zielonej Góry Pabierowski zmierzy się z Januszem Kubickim, dotychczasowym włodarzem miasta. Startujący w ramach własnego komitetu prezydent Zielonej Góry od 2006 roku uzyskał 35,95 proc. głosów.



Na trzecim miejscu w wyborach na prezydenta Zielonej Góry znalazł się kandydat Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Maćkowiak, z wynikiem 12,41 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali jednocyfrowe poparcie: Janusz Jasiński, kandydat Lewicy, zebrał 5,58 proc. głosów, a niezależny Adam Hreszczyk — 3,31 proc.



W Radzie Miasta Zielona Góra samodzielną większość będzie miała Koalicja Obywatelska. 38,62 proc. głosów w tych wyborach przełożyło się na 14 mandatów w 25-osobowym organie. Co ciekawe, choć Janusz Kubicki w wyborach na prezydenta zdystansował kandydata PiS, to w wyborach do Rady Miejskiej lepszy wynik od KWW obecnego prezydenta uzyskała partia Jarosława Kaczyńskiego. Jednak wyższe poparcie (19,07 proc.) nie przełożyło się na większą liczbę mandatów (pięć). Komitet Kubickiego uzyskał 17,97 proc. głosów, a miejskich rajców będzie miał sześciu.