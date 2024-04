W przypadku Konfederacji wynik jest jakimś sukcesem, bo to to jednak debiut. A w przypadku Lewicy jest to powtórzenie wyniku z 2018 roku. Być może zostałoby to odebrane jako sukces, ale jednak na tle ostatnich wyników do sejmu jest to jednak regres. Tu należy się spodziewać jakichś debat wewnętrznych.

W kilku dużych miastach jak Warszawa, Gdańsk czy Katowice zanosi się na to, że nie będzie drugiej tury. Ale w Krakowie już Łukasz Gibała wchodzi do dogrywki z drugiego miejsca, wyprzedził go Aleksander Miszalski. Dziwi to pana?

Jeśli chodzi o Kraków, wybory prezydenta nie odzwierciedlają wyborów sejmowych. Tam Jacek Majchrowski namieszał w dosyć stabilnej polityce. Więc dlatego też nie należy wyciągać daleko idących wniosków.

Natomiast tak jak to było przez wszystkie wybory z udziałem Majchrowskiego, konfiguracje partyjne ulegają tam rozluźnieniu. I PiS i Platforma nie zawsze zachowywały się tam w sposób standardowy, więc wynik nie jest zaskoczeniem.

A to że Jacek Sutryk będzie we Wrocławiu walczył o prezydenturę w drugiej turze jest zaskoczeniem?