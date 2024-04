PiS jednak w kolejnych wyborach utrzymuje pozycję największej partii w Polsce.

To ma duże konsekwencje, dlatego że widzieliśmy tarcia w PiS, kontrowersje wokół Jarosława Kaczyńskiego, faktu nie rozliczenia się z porażki w wyborach parlamentarnych. Były głosy, że PiS może się podzielić, rozpaść. Na pewno to utrwali władzę Jarosława Kaczyńskiego do wyborów europejskich. W tej chwili PiS jest w dobrej sytuacji – choć nie jest jasne, na ile to jest sprawczość tej partii, a w jakim stopniu ten wynik PiS zawdzięcza relatywnie słabej mobilizacji elektoratu wielkomiejskiego.

Gdyby PiS wygrał też wybory do Parlamentu Europejskiego to chyba byłby sygnał ostrzegawczy dla koalicji rządzącej przed wyborami prezydenckimi.

Myślę, że już dziś to jest pewna żółta kartka w kontekście tego, jakie oczekiwania wykreowali politycy. Wielokrotnie mówiono, że Tusk będzie pierwszy – albo z Lewicą, albo sam. I to że poszedł sam zdradza jego prawdziwe oszacowanie szans KO, które okazało się nietrafne. To jest porażka.

Przed wyborami tematem w mediach ogólnopolskich stał się temat aborcji. Wyniki wskazują, że w tym sporze mamy raczej dwóch rannych, nie zyskała na tym ani Lewica, ani Trzecia Droga.

To jest zdecydowanie słaby wynik. Słyszałam, że teraz już będzie tylko lepiej – trochę wynik może wzrosnąć, ale jest to poniżej oczekiwań, zwłaszcza, że PSL był zawsze mocny w sejmikach. Tutaj ewidentnie gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Ani Lewicy, ani Trzeciej Drodze to nie posłużyło. Oni muszą między sobą rozwiązać, jak sobie wzajemnie dać możliwość działania. Wygrała na tym Koalicja Obywatelska. KO dwa punkty do góry (w porównaniu do wyborów do Sejmu z 15 października – red.), a PiS też dwa punkty mniej więcej stracił, więc to też nie jest super wynik, najwięcej zyskała na tym KO. Ale przez strategię Tuska trudno tak to sprzedać.

Miałam poczucie, zwłaszcza po stronie obozu obecnie rządzącego, pewnego zmęczenia Prof. Anna Wojciuk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego

Formalnie bowiem KO jest nadal druga…

Może jeszcze być o włos za PiS-em.