Wybory samorządowe 2024: Kto wygrał w Poznaniu? Są oficjalne wyniki. Będzie II tura

Wybory samorządowe 2018: Jacek Jaśkowiak wygrał w I turze

Poprzednie wybory prezydenckie odbyły się w Poznaniu 21 października 2018 roku. Były to pierwsze wybory organizowane po wydłużeniu kadencji samorządów do pięciu lat oraz po ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch.

Prezydenci największych polskich miast

W wyborach sprzed ponad pięciu lat Jacek Jaśkowiak wygrał w I turze z poparciem 55,99 proc., wyprzedzając Tadeusza Zyska (PiS) - 21,31 proc., Tomasza Lewandowskiego (Lewica) - 7,66 proc., Jarosława Pucka (KWW Jarosława Pucka „Dobro Miasta”) - 7,45 proc., Dorotę Bonk-Hammermeister (KWW Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”) - 3,51 proc., Przemysława Hinca (KWW Kukiz'15) - 2,29 proc., Wojciech Bratkowski (KWW Poznań od Nowa Inicjatywa Społeczna — 1,79 proc.).



Ipsos opublikował wyniki badania exit poll w wyborach do sejmików wojewódzkich. W skali całego kraju Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,7 proc., a Koalicja Obywatelska 31,9 proc. Na podium jest Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc.