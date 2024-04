Ambasador Izraela Jakow Liwne wezwany do MSZ po ataku, w którym zginął Polak

Ambasador Izraela nie przeprosił

W środę ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne udzielił dwugodzinnego wywiadu Kanałowi Zero. W rozmowie izraelski dyplomata nie chciał przeprosić za atak Izraela na konwój humanitarny. - Ubolewamy nad tym, co się stało, ale ważne jest to, aby zrozumieć, jak do tego doszło, co konkretnie się wydarzyło. To jest strefa wojny - mówił.

- Musimy mieć całkowitą jasność: Siły Obronne Izraela, armia Izraela, nie bierze na cel organizacji humanitarnych - oświadczył. - To, do czego może dojść, do czego dochodzi w czasie wojny, to okazjonalne tragedie i to się stało - dodał. Zaznaczył, że śmierć wolontariuszy WCK, w tym Polaka, to "nie pierwsza tragedia w czasie tej wojny".

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk o oczekiwaniach wobec Izraela: Przeprosiny, wyjaśnienie, odszkodowanie - Tu nie było trudnych okoliczności. Wszyscy wiemy co tam się stało. Jak bezsensowna i niepotrzebna była ta śmierć - mówił w Gliwicach Donald Tusk, pytany przez dziennikarza o śmierć polskiego wolontariusza w Strefie Gazy.

Na uwagę, że według wielu ekspertów atak Izraela na konwój World Central Kitchen spełnia kryteria zbrodni wojennej, ambasador Liwne odparł, że atak "był pomyłką". - Z tego co wiemy na tę chwilę, było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji celu, do której doszło nocą - powiedział.

- Takie rzeczy się zdarzają każdej armii, która prowadzi operacje wojskowe - oświadczył ambasador Izraela w Polsce. - Nie można nawet poważnie myśleć o możliwości, że stało się to celowo. Złe rzeczy dzieją się podczas wojen - mówił.