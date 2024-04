Komisja „lex Tusk” nadal istnieje. Czy Hołownia będzie miał przez nią kłopoty?

Pod koniec listopada ubiegłego roku Sejm odwołał ośmiu członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, ale samej komisji nie zlikwidował. Musiałby to zrobić nową ustawą i przy akceptacji prezydenta Andrzeja Dudy, na co nie ma szans. Komisja „lex Tusk” formalnie więc istnieje i powinna zostać obsadzona nowymi członkami. Do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście trafiło zawiadomienie w sprawie niedopełnienia obowiązków w tej sprawie przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Czy Szymon Hołownia nie dopełnił obowiązków?

– Zawiadomienie trafiło do naszej prokuratury, ale skierowaliśmy je do prokuratury w Warszawie, której podlega siedziba Kancelarii Sejmu i marszałka Szymona Hołowni – mówi „Rz” Michał Toruński, szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Donos w tej sprawie złożył Krzysztof Krasowski, mieszkaniec Białegostoku (otrzymała go również redakcja „Rzeczpospolitej”).

„Zgłoszenie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Franciszka Hołowni, który nie wydał postanowienia o wyznaczeniu terminu do przedstawienia kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 przez kluby poselskie lub parlamentarne” – czytamy w uzasadnieniu. Marszałek Sejmu miał obowiązek wydać takie postanowienie „bez zbędnej zwłoki”. Mówi o tym zarówno ustawa o państwowej komisji, jak i art. 35 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

„Funkcjonariusz publiczny Pan Szymon Franciszek Hołownia nie dopełnił swoich obowiązków, tzn. nie wydał odpowiedniego postanowienia do dnia dzisiejszego, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego” – wskazuje Krzysztof Krasowski.