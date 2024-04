- Oczekiwania strony ukraińskiej, brak chęci kompromisu był tak duży, że te rozmowy nie mogły się zakończyć sukcesem. Strona ukraińska nie chce ustąpić, dla nich dostęp do 500-milionowego europejskiego rynku to wielka szansa. Dla nas to zagrożenie — odparł.



- Ukraińcy chcą za wszelką cenę dopuścić swoje produkty na rynek UE, natomiast nie chcą spełniać standardów, które obowiązują rolników UE. Na tym polega problem, że my tę rywalizację przegramy, jeśli nie nastąpi ograniczenie napływu produktów z Ukrainy — podkreślił.



- Rolnicy mówią słusznie, że nie mogą brać na siebie całego ciężaru pomocy dla Ukrainy i płacić za to przyszłością swoich gospodarstw — mówił też poseł.