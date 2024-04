Psycholodzy i politolodzy już dawno stwierdzili, że „mniej znaczy więcej” i że łatwiej jest podejmować decyzje, gdy wybór jest węższy, a nie szerszy. Dotyczy to zarówno zakupów w supermarkecie, zachowania na portalach randkowych, jak i polityki. To dlatego prawdopodobnie najwyższą frekwencję wyborczą w Polsce (do 15 października ubiegłego roku) notowaliśmy w elekcjach prezydenckich – bo są najłatwiejsze (oraz najbardziej zrozumiałe i wywołujące emocje – co także ważne).

Co ciekawe, prócz sytuacji z 1990 roku (pojedynek Wałęsy i Tymińskiego) w każdym starciu o fotel głowy państwa frekwencja była wyższa w drugiej, a nie w pierwszej turze! Wydawać by się mogło, że to absurd, bo przecież w pierwszej turze jest więcej kandydatów, więc każdy może znaleźć coś dla siebie – jednak nie, to właśnie starcie już tylko dwóch polityków zaganiało do lokali wyborczych większą liczbę obywateli niż walka w pierwszej turze. Dlaczego? No właśnie prostota aktu głosowania może tu być prawdziwą przyczyną.

Odmienna specyfika wyborów

Dlatego właśnie można się spodziewać 7 kwietnia frekwencji niższej niż pół roku temu. Co ciekawe, demos w obu rodzajach wyborów nie jest taki sam. To nie jest tak, że do obu typów elekcji chodzą ci sami ludzie, tyle tylko, że w samorządowych jest ich mniej. Są tacy wyborcy, którzy głosują na swojego wójta, ale nie uczestniczą w akcie wyboru posłów i senatorów (czy głowy państwa). I odwrotnie. Stąd bierze się zresztą pewna „anomalia” w wynikach PSL – stronnictwo zawsze jest silne w elekcji samorządowej, średnio mocne w parlamentarnej i haniebnie słabe w prezydenckiej. To zresztą przyczynek do tego, by przewidywać, że realne wyniki Trzeciej Drogi będą wyższe, niż wskazują na to dzisiejsze sondaże.

Z tych kilku powodów ciężko będzie porównywać rezultaty bitwy o sejmiki (bo tylko te można „polityzować”) ze starciem 15 października – przestrzegam przed tym. Inna będzie frekwencja, nieco inny skład demos, odmienna specyfika obu elekcji. Niepoprawna metodologicznie będzie zatem większość wniosków wyciąganych z komparatystyki wyników niedzielnego „święta demokracji” z wyborami parlamentarnymi sprzed pół roku. Choć zapewne ochoczo się im wszyscy oddamy.