Ostatecznie nowy system uruchomiono w 2021 roku. Stworzyło go konsorcjum spółek Pentacomp Systemy Informatyczne i MindMade, jest dużo nowocześniejszy od poprzedniego, a maszynki do głosowania przypominają tablety. Kosztował aż 9,5 mln zł.

W tym kontekście cena, którą zaplanowała Kancelaria Senatu, nie powinna szokować. Zastanawiać może coś innego. W Sejmie system do głosowania wymieniono po dwudziestoletniej eksploatacji poprzedniego. W Senacie ma to nastąpić po zaledwie dziesięciu latach.

Starzejące się komponenty

Obecny system zainstalowano latem 2014 roku, co senatorowie dobrze pamiętają, bo z przeciągającego się remontu sali obrad musieli tymczasowo przenieść posiedzenia do Sejmu. Dlaczego Senat potrzebuje już nowego? „Głównym powodem planowanej wymiany systemu jest jego wiek. W ocenie Kancelarii Senatu wzrasta ryzyko awarii systemu ze względu na starzejące się komponenty elektroniczne. Od pewnego czasu nie ma możliwości zakupu nowych części zamiennych do tej wersji systemu (tzn. nie są one już dostępne na rynku), co oznacza konieczność bazowania na zgromadzonych, sukcesywnie wyczerpujących się zapasach” – tłumaczy Centrum Informacyjne Senatu.

Zaś senatorowie dodają, że system jest wyjątkowo przestarzały. Marek Borowski z klubu KO wyjaśnia, że maszynki do głosowania nie mają żadnych ekraników, a tylko trzy przyciski: zielony, czerwony i żółty. – Jedyne, co można zrobić, to włożyć kartę do głosowania oraz zagłosować „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” – wyjaśnia.

Senator Sławomir Rybicki z KO, szef Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, mówi, że problem pojawia się, gdy senatorowie przeprowadzają głosowanie z wyboru, czyli wskazują kilka nazwisk z listy kandydatów. – Trzeba wówczas wydrukować karty, a po wypełnieniu wrzucić je do urny. Głosy przeliczają sekretarze Senatu. To archaiczne – opowiada. W ten sposób Senat wybiera m.in. ławników do Sądu Najwyższego czy członków Rady Polityki Pieniężnej.