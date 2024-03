Eksperci ONZ nie sprawdzą sankcji wobec Korei Północnej. Dziwna decyzja Rosji

Czytaj więcej Polityka Rosyjsko-północnokoreańskie braterstwo broni Ukraińskie władze alarmują, że armia Putina ostrzeliwuje miasta balistycznymi rakietami z Korei Północnej. Kreml zapłacił za nie miliony dolarów, łamiąc sankcje ONZ, które sam popierał.

Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła również wprowadzić ograniczenia w nawiązywaniu i utrzymywaniu przez instytucje finansowe bankowych stosunków korespondenckich z bankami Korei Północnej, możliwość odmowy prawa wejścia do portu wobec statków z Korei Północnej lub udających się do Korei Północnej, jeżeli statek odmawia poddania się kontroli, a istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że znajdują się na nim zakazane artykuły, a także odmowę prawa startu, lądowania lub przelotu wobec samolotów, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że znajdują się w nich zakazane artykuły. Rada zarekomendowała także wzmożoną czujność wobec północnokoreańskich dyplomatów.