Wiceszef Rady Warszawy Sławomir Potapowicz w porannym programie mówił między innymi o debacie z udziałem kandydatów i kandydatek na urząd prezydenta Warszawy, która odbędzie się w mediach publicznych. Jak powiedział, „spodziewa się jawnych, klarownych i czytelnych racji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego”. - Spodziewam się, że pan prezydent będzie w stanie przekonać tych, którzy się jeszcze wahają w zakresie podejmowania decyzji wyborczej 7 kwietnia. Jestem przekonany, że będzie w stanie wyjaśnić wszystkie wątpliwości i zarzuty, które pojawiają się w debacie publicznej, odnośnie polityki, którą prowadzimy – zarówno tej, która dotyczy nowego centrum Warszawy, ale też na przykład tzw. zwężania ulic - dodał. - Prawdopodobnie przedstawi też warunki dotyczące funkcjonowania samorządu i trudności, z jakimi się spotykaliśmy. I naszą politykę, która jest perełką w skali Polski – politykę komunikacyjną - zaznaczył.

Wybory Samorządowe. Sławomir Potapowicz: Wybory na prezydenta Warszawy? Rafał Trzaskowski może mieć lepszy wynik, niż pięć lat temu

Wiceszef Rady Warszawy, zapytany został między innymi, czy uważa, że Rafał Trzaskowski może wygrać w pierwszej turze. - Głęboko w to wierzę, że powtórzy sukces, który odniósł pięć lat temu. Wydaje się, że w tej trudnej kampanii – bo mieliśmy COVID, wojnę w Ukrainie i bardzo trudne relacje z rządem – wiele z obietnic, które składaliśmy pięć lat temu, Rafałowi Trzaskowskiemu udało się zrealizować - stwierdził Sławomir Potapowicz. - Jestem przekonany, że biorąc pod uwagę umiejętności i charyzmę Rafała Trzaskowskiego, jest on w stanie powtórzyć ten sukces. Co więcej, twierdzę, że wynik ten będzie lepszy niż pięć lat temu - dodał.

Debaty przedwyborcze bez Rafała Trzaskowskiego. Potapowicz: Przez ostatnie pięć lat pokazał, co sobą reprezentuje

Rafał Trzaskowski, który ponownie kandyduje na prezydenta Warszawy, nie wziął dotychczas udziału w żadnej z przedwyborczych debat. Nie przyszedł ani do Wirtualnej Polski, ani do Kanału Zero. W obu tych debatach stawili się zaś Tobiasz Bocheński z PiS, Magdalena Biejat z Lewicy i Przemysław Wipler z Konfederacji. Do sprawy odniósł się Potapowicz.

- Kluczowe dla naszych wyborców było ostatnie pięć lat, kiedy Rafał Trzaskowski mógł pokazać, co reprezentuje sobą – jaką politykę i jakie zmiany chciałby wprowadzić w Warszawie. Konsekwentnie realizował wszystkie działania, które były związane z realizacją naszego programu i obietnic, które składaliśmy - powiedział Sławomir Potapowicz. - Tych dyskusji, które się odbywają w różnych mediach, jest na tyle dużo, że mieszkańcy – niezależnie od tego, czy prezydent Trzaskowski bierze w nich udział czy nie – mogą sobie wyrobić opinie o innych kandydatach, ale i o samym prezydencie Trzaskowskim. Oglądając część tych debat, które się odbywają, mam wrażenie, że często skupiano się tam na hejcie i oskarżeniach – często wydumanych – pod adresem prezydenta Trzaskowskiego, aniżeli na rzeczowej debacie dotyczącej polityki miejskiej - ocenił.