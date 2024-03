Pandemiczne przekręty w rządzie Mateusza Morawieckiego. Druzgocący raport NIK

Czytaj więcej Świat CBA wiedziało o zakupie bezwartościowych masek CBA wiedziało o szykowanym zakupie środków ochrony od Łukasza G., które okazały się nic niewarte. Ale nie zablokowało transakcji.

Kolejna firma, której świetnie dały zarobić KGHM i Lotos, wcześniej zajmowała się handlem bronią. Nie była jednak do niczego potrzebna w realizacji podpisanego z nią kontraktu na 5,5 mln dolarów, bo Lotos i KGHM przelały pieniądze bezpośrednio jej chińskiemu dostawcy, a sama firma dostała „minimalną” (tak jej prezes zeznawał przed NIK) prowizję "około kilkuset tysięcy euro".



Ówczesny szef KPRM Michał Dworczyk zeznając przed Izbą zaangażowanie wskazanych przez rząd firm tłumaczył ich „potencjałem gospodarczo-finansowym i doświadczeniem w zagranicznych kontaktach handlowych”.

Raport NIK: Pandemiczne zakupy rządu Morawieckiego. Poza normami, bardzo drogo

NIK raporcie wskazuje też, że KGHM i Lotos kupowały w chińskich firmach towar wielokrotnie droższy od tego, który równolegle kupowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Na przykład maseczki kupowane w Chinach kosztowały 8-10,6 zł za sztukę, a te kupione przez Agencję - 1-2,4 zł za sztukę.



Nie dość na tym — nie dość, że drogi, do Polski trafiał szmelc. Taki bezwartościowy towar przywiózł do Polski pamiętnym rejsem największy ówcześnie samolot świata — Antonow An-225-Mrija. Jego wynajęcie kosztowało 1,7 mln dolarów, a z chińskiego Tianjin przywiózł niespełniające norm WHO maseczki i kombinezony.



NIK w raporcie przytacza wyniki testów masek, kupionych przez KGHM. Z powodu niespełniania norm "nie mogły być stosowane do ochrony układu oddechowego personelu medycznego". Kancelaria Premiera odmówiła wówczas KGHM zwrotu ponad 100 mln zł. Wtedy jednak spółka przedstawiła rządowi chińskie certyfikaty dla swych masek i otrzymała zwrot pieniędzy.