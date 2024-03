"Właściwie byłoby dobrze dla dobra sprawy, gdyby niespokojni Francuzi wysłali kilka pułków do Banderalandu. Ukrycie takiej liczby żołnierzy jest bardzo problematyczne, a zatem kwestia ich systematycznego niszczenia nie byłaby najtrudniejszym, ale bardzo ważnym zadaniem" - napisał w serwisie Telegram.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 755 dniu wojny PAP

"Ale jaka byłaby z tego korzyść!" - dodał Miedwiediew. Przekonywał, że "przy tak wielu trumnach", które zostałyby dostarczone do Francji "z dalekiego kraju", niemożliwe byłoby ukrycie śmierci żołnierzy zawodowych przed francuską opinią publiczną. Były prezydent Rosji zaznaczył, że niszczenie żołnierzy z zagranicznego "kontyngentu interwencyjnego" byłoby "priorytetowym i chwalebnym" zadaniem Sił Zbrojnych Rosji.

Dmitrij Miedwiediew ocenił, że gdyby doszło do takiej sytuacji, dla "kogutów z francuskiego przywództwa" byłoby to równoznaczne z gilotyną, ponieważ politycy znad Sekwany odczuliby gniew tych, którym "wmówiono, że Francja nie jest w stanie wojny z Rosją". "I będzie to dobra lekcja dla innych niespokojnych kretynów w Europie" - napisał były prezydent Rosji.

Miedwiediew cytuje Puszkina. "W Rosji dość miejsca na groby"

Miedwiediew zakończył wpis słowami, że "nieśmiertelne słowa Puszkina znów staną się aktualne", po czym przytoczył fragment wiersza Aleksandra Puszkina "Oszczercom Rosji". Opublikowany w lipcu 1831 r. wiersz rosyjskiego pisarza odnosił się do francuskich parlamentarzystów i dziennikarzy, którzy wzywali do zbrojnego poparcia Polaków, którzy walczyli z Rosją w powstaniu listopadowym.