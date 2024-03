Jakub Banaszek, prezydent Chełma, podczas porannej rozmowy mówił o kampanii samorządowej. Zapytany został między innymi, czy ma poczucie, że jest to kampania, w której rzeczywiście są tematy samorządowe. - Ta kampania samorządowa jest inna od dotychczasowych, przede wszystkim z uwagi na czas w jakim są prowadzone działania. Do tej pory wybory samorządowe odbywały się na jesieni, teraz po raz pierwszy odbywają się na wiosnę. Jest krótszy czas i mniej możliwości dla kandydatów do zaprezentowania swoich propozycji programowych. Na szczeblu lokalnym ta kampania jest bardzo zawężona i krótka, a na szczeblu ogólnopolskim dominują inne tematy związane z wyborami parlamentarnymi – tematy ogólnopolskie — powiedział prezydent Chełma. - Mam poczucie, że wszystkie największe ugrupowania skupiają się na prezentowaniu swoich najważniejszych agend programowych, tożsamościowych – ale ogólnych, nie tylko dotyczących samorządu. Wydaje mi się, że przez to te wybory samorządowe mają mniej lokalny charakter niż dotychczas. Ale zostały jeszcze trzy tygodnie, może się to jeszcze zmieni. Być może główną osią dyskusji będą propozycje dla samorządów, a jest o czym dyskutować – jest wiele spraw, które pomogłyby w zarządzaniu naszymi małymi ojczyznami. Ale kwestia legislacyjna zależy od Parlamentu — zaznaczył Jakub Banaszek

Wybory samorządowe. Jakub Banaszek, prezydent Chełma: To kampania inna od poprzednich

Jak powiedział Banaszek, „każdy urzędujący prezydent zaczął swoją kampanię w dniu zaprzysiężenia na urząd”. - Wyborcy będą nas oceniać za ostanie pięć i pół roku, bo tyle trwa wydłużona kadencja samorządów. Do tego okres samej kampanii – najważniejszych rozmów, prezentacji programu wyborczego. Główną osią ewentualnego głosowania na prezydenta już obecnego jest kwestia tego, jak przez ostatnie pięć lat zarządzał miastem. Kampania wyborcza może odpowiedzieć na pytanie, jak dalej będzie wyglądać to zarządzanie miastem – czy ma pomysł, wizję, czy nie występuje zmęczenie jego osobą w danym samorządzie - stwierdził. - Krótsza kampania wyborcza oraz okres świąt spowodował, że ta kampania jest inna od poprzednich. To nie jest czas wydłużonych podróży po Polsce, wielu debat przedwyborczych, prezentacji programu rozbudowanego na konkretne etapy. Bo po prostu tego czasu nie ma. Urzędujący prezent poza pewnymi przywilejami jest tez obarczony każdą złą rzeczą, która dzieje się w samorządzie. I w samej realizacji kampanii ma trochę mniej przywilejów niż kandydaci, bo oprócz kampanii normalnie zarządza miastem i jest to jego główne zadanie - podkreślił.

Wybory samorządowe 2024. Jakub Banaszek: Potrzeba dobrej współpracy między samorządem a rządem

Są różne bardzo poważne problemy, które dotyczą naszego miasta. Przede wszystkim jest to kwestia miejsc pracy i tego, że Chełm jako największe miasto położone przy wschodniej granicy ma dużo problemów demograficznych i gospodarczych, co także silnie jest powiązane z tym, co dzieje się na Ukrainie - powiedział prezydent Chełma. - To samorząd, który jest położony przy granicy i jedną z jego gałęzi rozwoju jest kwestia współpracy międzynarodowej, logistyki, szerokiego toru. Dzisiaj rynek pracy – mimo że bezrobocie spadło dość wyraźnie – jest ogromną potrzebą i bolączką naszego samorządu. To pierwszy punkt. Drugą bardzo ważną sprawą dla wszystkich mieszkańców Chełma jest jakość dróg. To problem od lat nierozwiązany. To już się trochę zmieniło, natomiast przyszła kadencja to już są pozyskane środki na rewitalizację dróg – ponad 300 milionów złotych. To bardzo dużo. W tej kadencji wydaliśmy na remonty dróg prawie tą samą kwotę. I trzecia rzecz, bardzo ważna – czyste powietrze. Jakość powietrza to także element, w którym mieszkańcy na co dzień żyją. Tematów jest bardzo dużo - takich, które są palące, które są do rozwiązania tu i teraz. Oczywiście to też podnoszenie jakości usług społecznych, odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, seniorów. Także młodych. Myślę, że to dominuje przestrzeń publiczną apropos tego, w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto - zaznaczył.

Jak ocenił Jakub Banaszek, „Potrzeba też dobrej współpracy między samorządem a rządem – niezależnie od tego jak wyglądają dzisiejsze realia polityczne”. - Dobra współpraca powinna być zawsze - niezależnie od tego kto jest prezydentem i kto rządzi – bo to jest fundament dobrego rozwoju naszych małych ojczyzn - powiedział.