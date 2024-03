Tajny sondaż wyborczy we Francji. Szokujący wynik partii Marine Le Pen

Według sondażu, który został przeprowadzony w grudniu 2023 r., Zjednoczenie Narodowe uzyskałoby około 278 mandatów (od 243 do 305), podczas gdy do większości bezwzględnej w parlamencie potrzeba ich 289. ZN ma obecnie 88 mandatów.



Słabe wyniki Macronistów i Lewicy

Obóz Macronistów uzyskałby 135 mandatów (od 117 do 165), podczas gdy obecnie ma ich 251. Lewica uzyskałaby od 75 do 101 mandatów (dziś ma 151). Tradycyjna prawica może liczyć od 51 do 68 mandatów, w porównaniu do 62 obecnie. „Karty, delikatnie mówiąc, zostałyby zatem dość powszechnie przetasowane” – komentuje tygodnik.

135 na tyle mandatów mógłby liczyć obóz Macronistów

Badanie przeprowadzone zostało na 4 tysiącach osób. To cztery lub pięć razy więcej niż w większości zwykłych sondaży. Zmniejsza to margines błędu, ale także sprawia, że ​​projekcja jest bardziej niezawodna.

Wielkie niewiadome przełomowego sondażu

Nie wiadomo jednak wszystkiego: jaki jest na przykład układ sił pomiędzy partiami lub koalicją w pierwszej turze. Jak zauważają francuscy analitycy, metoda głosowania większością dwóch tur, taka jak w przypadku wyborów do organów legislacyjnych we Francji, może czasami wywołać bardzo silną różnicę w przypadku przesunięcia zaledwie kilku procent wyborców.