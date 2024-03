Donald Trump kazał szkalować Chiny w Internecie. „To może mieć odwrotny skutek”

Akcja rozpoczęła się w 2019 roku, czyli po dwóch latach prezydentury Trumpa. CIA utworzyła niewielki zespół agentów, którzy wykorzystywali fałszywe tożsamości internetowe do rozpowszechniania negatywnych narracji na temat rządu Xi Jinpinga. Jednocześnie przekazywali niewygodne informacje wywiadowcze do zagranicznych serwisów informacyjnych.

Fałszywe informacje o członkach chińskiej partii

Zespół CIA wpuszczał do sieci fałszywe informacje, jakoby członkowie rządzącej Partii Komunistycznej ukrywali nieuczciwie zdobyte pieniądze za granicą. Mocno krytykował też chińską inicjatywę, zapewniającą finansowanie projektów infrastrukturalnych w krajach rozwijających się jako skorumpowaną i marnotrawną.

Miało to na celu wywołanie paranoi wśród czołowych chińskich przywódców i zmuszenie rządu do wydatkowania pieniędzy na ściganie włamań do ściśle kontrolowanego Internetu w Pekinie. – Chcieliśmy, żeby ścigali duchy – powiedział jeden z byłych urzędników.

Nie wiadomo, czy administracja prezydenta Joe Bidena utrzymała program CIA. Rzeczniczka CIA Chelsea Robinson odmówiła komentarza na ten temat. Z kolei rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że wieści o inicjatywie CIA pokazują, że rząd USA wykorzystuje „przestrzeń opinii publicznej i platformy medialne jako broń do rozpowszechniania fałszywych informacji i manipulowania międzynarodową opinią publiczną”.