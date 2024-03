Duda odpowiada MSZ: W sprawie ambasadorów znaczenie ma decyzja prezydenta

Czytaj więcej Polityka MSZ odwołuje 50 ambasadorów. Kancelaria Prezydenta pyta o powód „czystek” Minister Sprawiedliwości Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów RP. - Myślę, że należy wziąć głęboki oddech i usiąść do stołu w ramach konwentu - powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Prezydent mówił też o harmonogramie budowy i jego poparciu dla tego projektu. - Mówiliśmy też nie tak dawno o tym w trakcie Rady Gabinetowej, gdy zaprosiliśmy rząd po to by porozmawiać o najważniejszych inwestycjach. Inwestycje w energetykę nuklearną to był jeden z z najważniejszych tematów - mówił Duda. - Konsekwentnie działamy. Nie tylko pytam rząd o kwestię realizacji. Dziś to wiemy. Cieszę się, że pełnomocnik rządu powiedział, że w tej technologii firmy Westinghouse będzie realizowana. Trwa audyt, ale jak nam tłumaczą to dotyczy tylko kwestii harmonogramu. Są głosy, że ta inwestycja rok się opóźni. Ale generalnie przewidywaliśmy, że będzie gotowa do 2034 roku. Jeżeli będzie to nawet w 2035 roku, to mieści się w generalnych ramach tej inwestycji. Będę tego pilnował, proszę się spodziewać kolejnych rad gabinetowych - zastrzegł Duda.

Kolejnym punktem programu prezydenta będzie wizyta w Fort Stewart, również w stanie Georgia.