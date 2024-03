Lech Wałęsa mówi, jak rozmawiać z Władimirem Putinem. "Nie wygłupiaj sie kolego Putin"

Wałęsa był pytany o nietypowy format wizyty w Białym Domu, gdzie z prezydentem USA, Joe Bidenem, spotkali się jednocześnie prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Czy Wałęsa brał kiedyś udział w tego typu wizycie?



Reklama

Reklama

Lech Wałęsa o wizycie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu: Nie wiem, czy oni wiedzą, o czym świadczy

- Nie, ja zawsze demokratycznie jednoosobowo podejmowałem decyzje - odparł Wałęsa..



A o czym świadczy jednoczesna wizyta Dudy i Tuska w Waszyngtonie?



- Ja nie wiem czy oni wiedzą, wszyscy razem. Ja myślę, że tam parę rzeczy jest: wybory w Stanach Zjednoczonych i problem ukraiński idzie dość trudno. Chyba to to. Ale ja nie zastanawiałem się głębiej jaki był sens. Może budowanie zgody w Polsce? - zastanawiał się były prezydent.



Na pytanie o decyzję USA, by sprzedać Polsce 96 śmigłowców Apache i o to, czy świadczy to o zagrożeniu Polski, Wałęsa odparł, że "Amerykanie chcą zarabiać, robotnicy amerykańscy chcą budować, rozwijać się, próbują dobrze sprzedawać".