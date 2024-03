Agnieszka Romaszewska zwolniona z Telewizji Biełsat

"Właśnie zostałam zwolniona po 17 latach z Biełsatu i po 32 latach z TVP" — napisała Agnieszka Romaszewska w mediach społecznościowych.



W emocjonalnym wpisie poinformowała, że sugerowano jej odejście na własną prośbę na bardzo dobrych warunkach, ale się na to nie zgodziła.



Romaszewska podkreśliła, że nie zgodziła się na planowane obcięcie budżetu telewizji o połowę. "Powiedziano mi też, że budżet stacji ma zostać obcięty o 47% i jest to decyzja MSZ. Stacja ma zostać rozkawałkowana czyli programy rosyjskojęzyczne mają prawdopodobnie przejść docelowo do TVP World. To według mnie wielki błąd i zasadnicze złamanie tworzonej przez lata koncepcji - napisała.

Agnieszka Romaszewska zwolniona z TVP po 32 latach

Agnieszka Romaszewska pracowała w TVP od 1992 roku. Była szefem reporterów i zastępcą szefa "Wiadomości" TVP, następnie była reporterką krajową, wydawcą "Wiadomości", a także m.in. wydawała katolicki magazyn informacyjny "Czasy". W 2009 roku zorganizowała i uruchomiła Telewizję Biełsat, która początkowo była kanałem z niezależnymi informacjami dla społeczeństwa białoruskiego.