Budzie wtórował na Twitterze Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, który nieprzedłużenie zerowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze nazwał „kolejnym ze 100 konkretów” Koalicji Obywatelskiej. „Im szybciej ta zbieranina się rozpadnie, tym lepiej dla Polski” — przekonywał.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Krzysztof A. Kowalczyk: Zręczny moment na powrót VAT-u na żywność Choć podwyżka podatków nigdy nie jest dobrą wiadomością dla konsumentów, to trzeba przyznać, że fiskus dość zręcznie wybrał moment na powrót VAT-u na artykuły żywnościowe z zera do stawki podstawowej 5 proc.

Komunikat Ministerstwa Finansów skomentował też były premier Mateusz Morawiecki. „Od 1 kwietnia zniknie zerowa stawka VAT na żywność. I niestety nie będzie to żart na prima aprilis” — napisał na Twitterze. „Koalicja drożyzny — na 100 dni rządu — ponownie drenuje portfele Polaków!” — dodał były szef rządu.



PiS i VAT na żywność? Do kiedy obowiązywać miała stawka 0%?

Z kolei były rzecznik rządu Piotr Müller z pytaniem o VAT na żywność zwrócił się do Lewicy. „Miliony Polaków dostaną po kieszeniach. To będzie dotkliwe w szczególności dla mniej zamożnych. Co zrobiliście żeby powstrzymać Donalda Tuska i Platformę Obywatelską przed tą decyzją?” — napisał na Twitterze.



Internauci, komentujący wpisy polityków PiS, często zwracali uwagę, że to rząd Zjednoczonej Prawicy na etapie pisania projektu budżetu na 2024 r. uznał, iż VAT na produkty żywnościowe wróci do dawnego poziomu, czyli 5 proc. Zmiana nastąpiła dopiero po przegranych przez PiS wyborach. Rozporządzenie przedłużające stosowanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonych stawek VAT podpisał w grudniu ub.r. Andrzej Kosztowniak, wówczas minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Miało ono jednak obowiązywać tylko do końca marca br.



Wraca VAT na żywność. Partia Razem krytykuje rząd Donalda Tuska

Nieprzedłużenie zerowej stawki VAT skrytykowała jednak także inna partia. „Oprócz arkusza kalkulacyjnego są jeszcze ludzie” — przypomniał na Twitterze Adrian Zandberg z Lewicy Razem. „Wprowadziliśmy osłony na żywność, żeby chronić biedniejsze rodziny. Wzrost cen jedzenia uderzy właśnie w nich i podbije inflację” — zauważył.