Włodzimierz Czarzasty: Będziemy bronić Szymona Hołowni

W rozmowie z Radiem Zet Czarzasty ocenił, że współpraca KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy to "trudna koalicja". - Ale to koalicja, która ma bardzo mocne spoiwo - to spoiwo to walka o demokrację. Dopiero teraz widzimy, jaka była skala patologii tego, co robił PiS - mówił. - To jest spoiwo najważniejsze - robienie porządku po PiS i wybory samorządowe to zakończą. Ale mieć swoje zdanie to jest absolutnie co innego - dodał.

Czytaj więcej Polityka Spór o aborcję w koalicji. Dr Rydliński: Skończył się Sejmflix, zaczęła polityka Mam wrażenie, że w tej kadencji Sejmu żaden projekt liberalizujący prawo aborcyjne nie przejdzie - mówił w rozmowie z Michałem Kolanką dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW i Centrum Ignacego Daszyńskiego.

Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet domaga się dymisji Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu. - Pana marszałka Hołowni będziemy bronili, jeśli ktoś go będzie atakował, to jest w ogóle bez dyskusji - skomentował lider Nowej Lewicy oceniając, że Hołownia dobrze prowadzi obrady Sejmu i "jest człowiekiem odpowiedzialnym".

Wicemarszałek zastrzegł, że Lewica nie będzie broniła decyzji Hołowni w sprawie aborcji. - To są elementy programowe i każdy ma prawo w tej sprawie mieć swoje zdanie - zaznaczył.

"Na walkę o prawa kobiet nigdy nie jest dobry czas"

Pytany, czy ma żal do Hołowni Czarzasty odparł: "nic osobistego". - To jest taka sytuacja, że na walkę o prawa kobiet nigdy nie jest dobry czas. Zawsze nam mówią i kobietom przede wszystkim mówią: załatwimy to po wyborach; po wyborach samorządowych, parlamentarnych, do europarlamentu - dodał.