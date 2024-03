Protest rolników i starcia przed Sejmem. Kierwiński: Byli rolnicy i chuligani. Zatrzymani z 1,7 promila alkoholu we krwi

- Wczoraj mieliśmy do czynienia z dwoma demonstracjami. Działania policji zaczęły się de facto kilka godzin wcześniej, wtedy gdy przygotowywano Warszawę także na to, by pojazdy nieuprawnione do poruszania się po ulicach Warszawy, nie wjechały — zaznaczył Kierwiński.



Szef MSWiA, Marcin Kierwiński: Chuligani zaatakowali policję

- Demonstracje początkowo przebiegały bardzo spokojnie. Koło godziny 15 organizatorzy tych demonstracji rozwiązali te demonstracje. Wtedy wszyscy mogli oglądać to co zdarzyło się pod Sejmem. Chcę odłączyć dwie kategorie protestujących: rolników, którzy w sposób spokojny protestowali zgodnie z prawami, które przysługują każdemu obywatelowi. Ale mieliśmy też do czynienia z grupką chuliganów, prowokatorów, którzy zaatakowali policję. Wszyscy widzieliśmy obrazki, gdy drzewce, na których zawieszone były biało-czerwone flagi, posłużyły do tego, aby wydłubywać kostkę brukową. I ta kostka brukowa leciała w stronę policjantów. To są po prostu fakty — relacjonował szef MSWiA.



- Kto był agresywny w tej sytuacji, wszyscy możemy prześledzić jeśli chodzi o oś czasu. Ci chuligani zaatakowali policję - dodał.



Czytaj więcej Polityka Zamieszki na proteście rolników. Bosak oskarża rząd, Konfederacja chce dymisji - To, co się wczoraj stało nie mogło stać się bez przyzwolenia z góry - ocenił w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odnosząc się do działań policji w sprawie protestu rolników w Warszawie. W związku z wydarzeniami przed Sejmem Konfederacja domaga się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (PO).

- 26 osób to osoby, które fizycznie były tam zatrzymane. Prawie połowa tych osób znajdowała się pod wpływem alkoholu. Były tam osoby, które miały 1,7 promila (alkoholu we krwi). Wobec tych osób prowadzone są czynności — kontynuował szef MSWiA. - Wobec niektórych z tych osób czynności jeszcze się nie zakończyły, dlatego, że nie mogły rozpocząć się z obiektywnych przyczyn rano — mówił też Kierwiński.