- De facto zobaczyliśmy prawdziwą twarz Szymona Hołowni i PSL-u, całej Trzeciej Drogi, którzy stoją ramię w ramię z Konfederacją - dodała.



Joanna Scheuring-Wielgus o Szymonie Hołowni: Boi się powiedzieć jakie ma pogądy

Scheuring-Wielgus odrzuciła argumenty Hołowni, że okres przed wyborami samorządowymi jest złym czasem na debatę ws. aborcji.



- Oczywiście, że nie uznajemy racji Szymona Hołowni i tej decyzji. Minęły cztery miesiące odkąd Lewica wrzuciła dwa projekty ustaw liberalizujących prawo aborcyjne do Sejmu. Przez cztery miesiące była okazja do tego, by o tym rozmawiać. I Szymon Hołownia nie chciał tego zrobić - mówiła wiceminister.



Co by zrobił Hołownia, gdyby — nie życzę tego nikomu — jego żona została zgwałcona, albo córki. Powiedziałby: niestety, musicie urodzić, takie mamy prawo, tak głosowałem Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury

- W polityce nie lubię najbardziej kłamstwa i fałszu. Szymon Hołownia skłamał mówiąc, że nie blokuje debaty o aborcji: bo blokuje. A jeżeli mówimy o fałszu to niestety mam takie wrażenie, że marszałek Hołownia boi się powiedzieć publicznie jakie ma poglądy. A wszyscy doskonale wiemy, jakie są poglądy zarówno Hołowni, jak i Kosiniaka-Kamysza. Dla nich aborcja jest morderstwem i zabójstwem. Nie chcą teraz o tym mówić, bo boją się, że być może wpłynie to źle na ich wynik w wyborach samorządowych - dodała.



Scheuring-Wielgus mówiła też, że wyborcy w całej Polsce mówią jej o rozczarowaniu Trzecia Drogą i żałują, że „głosowali na nią, żeby ją ratować”.