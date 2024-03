Faworytami prawyborów są urzędujący prezydent Joe Biden (w prawyborach organizowanych przez Partię Demokratyczną nie ma poważnego rywala) i były prezydent Donald Trump (w prawyborach organizowanych przez Partię Republikańską rywalizuje z nim jeszcze tylko była ambasador USA przy ONZ, Nikki Haley).



Reklama

Trump i Haley rywalizowali we wtorek o głosy ponad 1/3 delegatów na konwencję Partii Republikańskiej, która wybierze kandydata tej partii na prezydenta — do zdobycia było 865 z 2 429 głosów delegatów. By zapewnić sobie nominację w wyborach prezydenckich trzeba zapewnić sobie poparcie co najmniej 1 215 delegatów.



Superwtorek: Jak głosowały poszczególne stany?

Wirginia: Zwycięstwo Donalda Trumpa

W Wirginii do zdobycia były głosy 48 delegatów. Trump zdobył tu ponad 63 proc. głosów, podczas gdy Haley — 34,8 proc. głosów. W Wirginii w prawyborach organizowanych przez obie partie może brać udział każdy zarejestrowany wyborca, co dawało nadzieję Haley na lepszy wynik, ponieważ mogła liczyć na głosy wyborców niezależnych. W wyborach prezydenckich w 2020 roku w Wirginii wygrał Joe Biden, z przewagą niespełna 10 punktów proc.