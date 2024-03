Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie w 2025 roku kandydował ponownie w wyborach na prezesa partii. To zmiana zdania, bo zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie Kaczyński w ostatnich miesiącach i latach sygnalizował mniej lub bardziej wprost, że kończąca się w przyszłym roku kadencja będzie jego ostatnią.

Reklama

Czytaj więcej Kraj Kluczowa decyzja w PiS nie dotyczy Kaczyńskiego, ale wyborów prezydenckich Jarosław Kaczyński prezesem PiS na kolejną kadencję. Prezes największej partii opozycyjnej zmienia swoją deklarację. Ale ma to bardziej wymiar taktyczny. Kluczowa decyzja i tak dotyczy czegoś innego.

Paweł Kukiz: Jarosław Kaczyński nie zmienił zdania w sprawie przejścia na emeryturę

O zmianę zdania prezesa PiS zapytano w rozmowie z Radiem Plus Pawła Kukiza, lidera Kukiz'15. - Jestem przekonany, że on nie zmienił zdania. To była taka lekka podpucha, takie „a może sobie odejdę na emeryturę”. Być może, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sposób znaczący wybory, utrzymałoby władzę, być może wtedy na emeryturę na pół etatu by poszedł - powiedział poseł.

- PiS, jeżeli będzie formułą tak zamkniętą, tak hermetyczną, to władzy nie odzyska. Jeżeli PiS pójdzie w formule Zjednoczonej Prawicy, z różnymi, bardzo szerokim frontem organizacji prawicowych i centroprawicowych, wtedy jest szansa na wygranie wyborów. Jeżeli to ma być tylko PiS, to nie ma szans na wygranie kolejnych wyborów - dodał.

Paweł Kukiz: Zagłosowałbym za referendum w sprawie aborcji

Lider Kukiz'15 mówił również o zmianach przepisów aborcyjnych. Zadeklarował, że poparłby pomysł przeprowadzenia referendum w tej sprawie.