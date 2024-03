Kosiński: W mediach nadal dominują tematy polityki centralnej. A kampania samorządowa trwa

Jak powiedział Kosińskim, „mimo że zostało zaledwie 31 dni kampanii wyborczej, to w mediach nadal dominują tematy polityki centralnej”. - Są nieśmiałe próby mówienia o tym, co jest ważne dla samorządu i lokalnych wspólnot, ale mam wrażenie, że ginie to w silniejszym przekazie o komisjach śledczych, rozliczeniach poprzedniej władzy czy zmianach w wymiarze sprawiedliwości - powiedział. - Metaforycznie – doceniłbym dwie jaskółki zapowiadające wiosnę dla samorządów. Pierwsze to profesjonalne i merytoryczne rozmowy ministra Domańskiego z korporacjami samorządowymi w sprawie całkowitej reformy finansowania gmin, miast powiatów, województw. A druga to 12 gwarancji samorządowych przedstawionych przez Trzecią Drogę w ostatni weekend na konwencji - dodał. - Kiedy popatrzy się na PiS i przekaz Jarosława Kaczyńskiego, to jest tam próba sprowadzenia sporów krajowych na poziom lokalny – wspomnę tu choćby o budowie CPK. Natomiast wydaje się, że to wysiłek zakazany na porażkę. W rozmowach z setkami mieszkańców nikt nie poruszył ze mną sprawy CPK – to z perspektywy wyborów samorządowych jest po prostu nieistotne i nie da się przeprowadzić takiej mentalnej manipulacji, aby to zmienić - dodał Krzysztof Kosiński.

Kiedy zmiany dotyczące finansowania samorządów?

Prezydent Ciechanowa zapytany został także, kiedy można spodziewać się zmian dotyczących finansowania samorządów. - Dotychczas się odbyły dwa takie spotkania z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Bardzo dobrze, że są one prowadzone. Chcę zwrócić uwagę na zmianę stylu w dialogu z samorządami. Za poprzedniej władzy rozmów nie było, były tylko ze swoimi samorządowcami albo były to pozorowane rozmowy. Dla przykładu – wielkiej deformy pod nazwą Polski Ład nikt z samorządami nie uzgadniał - powiedział Krzysztof Kosiński. - Teraz mamy partnerstwo, a w rozmowach biorą rozmowy wszyscy – są samorządowcy nie należący do żadnej partii i są przedstawiciele każdej funkcjonującej na polskiej scenie formacji politycznej - dodał. - Te zmiany, które są omawiane, można w skrócie opisać tak, że udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych – czyli PIT i CIT – byłyby odnoszone do wytwarzanego na danym terenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Mówimy o uniezależnieniu dochodów samorządu od politycznych decyzji dotyczących zmian w podatkach, wprowadzania różnych ulg czy zwolnień. To jest taka obiektywizacja transferu z budżetu państwa przy sprawiedliwym algorytmie uwzględniającym potrzeby dochodowe i potrzeby wydatkową - zaznaczył Kosiński.

- Naszą intencją jest to, by od 1 stycznia 2025 roku wszedł nowy system finansowania samorządów. W rozmowach z ministrem finansów zaznaczamy jednak wyraźnie, że potrzebne są także jednorazowe działania na ten rok. Tak, żeby uratować tegoroczne budżety samorządów - zapewnił w programie #RZECZoPOLITYCE Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.