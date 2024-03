W Szwajcarii będzie trzynasta emerytura. Zdecydowało referendum

Według wstępnych danych podanych po zakończeniu głosowania, 58 proc. uczestników referendum poparło wypłacanie co roku dodatkowej, trzynastej emerytury. Przeciw takiemu rozwiązaniu było 42 proc. głosujących. Oznacza to, że zwycięstwo zwolenników trzynastej emerytury było wyższe niż wskazywały na to wcześniejsze sondaże.

Za wprowadzeniem w Szwajcarii trzynastej emerytury opowiadała się Federacja Szwajcarskich Związków Zawodowych oraz partie lewicowe. By rozwiązanie weszło w życie, musi zostać poparte w większości z 26 kantonów Szwajcarii. Według SRF, przy obecnie przeliczonych wynikach referendum jest to bardzo prawdopodobne.

Trzynasta emerytura. Rząd był przeciw

- Ten krok to z perspektywy związków zawodowych naprawdę ogromny kamień milowy - powiedział SRF Lukas Golder z zajmującej się sondażami firmy gfs.bern.

Propozycji wypłacania trzynastych emerytur sprzeciwiał się rząd Szwajcarii oraz obecny, skłaniający się ku prawej stronie, szwajcarski parlament. Według władz, postulat był niepewny z finansowego punktu widzenia. Krytycy podnosili, że wzrost wysokości emerytur obciąży budżet i będzie mógł doprowadzić do podwyżki podatków, szczególnie dla młodszej, pracującej części społeczeństwa.