Co przyniesie marzec w polityce? Nie tylko kampania samorządowa

W poziomie ogólnokrajowym będzie toczyć się rywalizacja o sejmiki. KO liczy na odbicie wszystkich sejmików, w których PiS utrzymuje teraz władzę. Dla PiS liczy się przede wszystkim utrzymanie sejmiku w Małopolsce oraz oczywiście na Podkarpaciu.

Przesłuchanie Kaczyńskiego

W Sejmie w marcu należy spodziewać się kolejnych przesłuchań przed trzema działającymi obecnie komisjami śledczymi. Już w poniedziałek 4 marca przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych ma stanąć Paweł Kukiz. We wtorek 5 marca komisja śledcza ds. afery wizowej przesłucha Adama Burakowskiego, byłego ambasadora w Indiach. Najwięcej emocji w marcu wzbudzą być może prace komisji śledczej badającej aferę Pegasusa. 15 marca przed komisją – jak poinformowała jej przewodnicząca Magdalena Sroka – ma zostać przesłuchany prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tematem w marcu może być też tożsamość osób – lista osób – które były nielegalnie podsłuchiwane tym systemem. Politycy koalicji zapowiadali zbudowanie prawnego mechanizmu w tej sprawie tzn. ujawnienia tożsamości ofiar Pegasusa.

Nawała legislacyjna i tarcia w koalicji

Pierwszym ważnym tematem, którym zajmie się Sejm w marcu są zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, że na najbliższym posiedzeniu – które rozpocznie się 6 marca – Sejm zajmie się m.in. uchwałą w tej sprawie informowali już politycy koalicji rządzącej. Pakiet zmian to zarówno uchwała, jak i nowa ustawa oraz zmiana Konstytucji i doprowadzenie do resetu w TK. Zmiana w ustawie zasadniczej ma zostać zainicjowana w Senacie, co wynika z ustaleń koalicyjnych.

Sprawa aborcji najbardziej obecnie dzieli koalicję rządzącą.

Tak jak informowała „Rzeczpospolita” nie ma jeszcze decyzji koalicji co do harmonogramu prac nad ustawami dotyczącymi aborcji. Swoje projekty złożyła Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. Sprawa aborcji najbardziej obecnie dzieli koalicję rządzącą. Na szybkie tempo prac najbardziej w ostatnich tygodniach naciskała Lewica, która stanowczo wyklucza też referendum w tej sprawie. To zaś jest pomysł Trzeciej Drogi. Inne tematy, które w koalicji budzą emocje to m.in. polityka mieszkaniowa. Trzecia Droga naciska też w sprawie składki zdrowotnej, jak na ostatniej konwencji w Otrębusach.