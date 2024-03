Kiedy Monika Pawłowska obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim? Wskazała warunek

Ja tego nie chciałabym już rozstrzygać - powiedziała. - Liczę, że obecnie rządząca koalicja zrozumie, że wiele działań, które podejmuje dawno przekroczyło granicę prawa. Problem polega na tym, że ja nie jestem stroną w tym postępowaniu, a jedyne co mogę zrobić, to odpowiedzieć na pismo Marszałka Sejmu RP, który bierze za tę sytuację pełną odpowiedzialność - zaznaczyła. - Nie mogłam się nie zgodzić na objęcie mandatu – otrzymuję setki, tysiące wiadomości, telefonów od mieszkańców, sympatyków, samorządowców z województwa lubelskiego, którzy ciągle pytają mnie, kiedy znowu będą sprawowała mandat poselski - dodała. - Bardzo ubolewają, że nie ma mnie w Sejmie, że nie mam narzędzi do pomagania ludziom. Oddałam serce mojej małej ojczyźnie i włożyłam ogrom pracy w to, aby rozkwitała - zaznaczyła.

Monika Pawłowska ma objąć mandat Mariusza Kamińskiego

Monika Pawłowska, była polityk Wiosny/Nowej Lewicy, Porozumienia, oświadczyła 20 lutego, że obejmie mandat Mariusza Kamińskiego, który Szymon Hołownia wygasił po skazaniu obu polityków prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia przez sąd okręgowy w Warszawie.

Pawłowska powiedziała 21 lutego w rozmowie z Wirtualną Polską, że „liczy na to i będzie bardzo zabiegać o to, żeby była przyjęta do klubu Prawa i Sprawiedliwości”. Dodała także, że „nie widzi podstaw” do wykluczenia jej z szeregów partii. — Ani w sprawie wykluczenia mnie, albo nieprzyjęcia mnie do klubu, ani w sprawie wykluczenia mnie z partii nikt się ze mną nie kontaktował — zaznaczyła.

PiS utrzymuje, że Kamiński i Wąsik nadal są posłami. Przemysław Czarnek, szef lubelskich struktur PiS, do których należy Pawłowska, mówił we wtorek, że polityk objęła „461 mandat” i „powinna się wstydzić”.