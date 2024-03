Szwecja odcina rosyjską Cerkiew od pieniędzy z budżetu. "Korzysta z niej rosyjski wywiad"

W zarządzie Volkswagen Poznań, który jest największym pracodawcą w Wielkopolsce zasiadają same kobiety. Od 1 marca dołączyła do nich Liane Lubitz jako członkini odpowiedzialna za obszar finansów, zakupów i IT. Zastąpi Agnieszkę Olenderek, która przejęła równorzędne stanowisko w zarządzie Volkswagen Slovakia.