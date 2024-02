Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Armenii. Rosja traci sojusznika?

Moskwie zależy na utrzymaniu dobrych relacji nie tylko z władzami w Baku, ale i wspierającą ich Turcją

W Armenii nie ukrywają, że czara goryczy przelała się po tym, jak rosyjskie siły pokojowe nie zareagowały we wrześniu 2023 roku na działania wojenne Azerbejdżanu w Górskim Karabachu. W konsekwencji region (w świetle prawa międzynarodowego należy do Azerbejdżanu) musiało opuścić ponad 100 tys. Ormian. Rosjanie, będący sojusznikami Armenii w OUBZ, nie reagowali też na starcia na armeńsko-azerbejdżańskiej granicy. Moskwie zależy na utrzymaniu dobrych relacji nie tylko z władzami w Baku, ale i wspierającą ich Turcją.

Zachód chce uniemożliwić kolejną eskalację na Kaukazie

– Paszynian robi z Armenią to samo, co i Zełenski z Ukrainą, obraca w ruinę – grzmiała deputowana armeńskiego parlamentu Aregnaz Manukian z opozycyjnej frakcji „Armenia”, krytykując możliwą wizytę Zełenskiego w Erywaniu. – To będzie prowokacja (…), nieodwracalny moment w relacjach armeńsko-rosyjskich. Azerbejdżan będzie się spieszył, by wykorzystać sytuację i napaść na Armenię. W Baku czekają na taką możliwość – twierdziła z mównicy parlamentu.

Wygląda na to, że Zachód chce uniemożliwić kolejną eskalację na Kaukazie i przyśpieszyć podpisanie porozumienia pokojowego pomiędzy Baku a Erywaniem. Do gry aktywnie włączyły się Niemcy. Najpierw kanclerz Olaf Scholz zorganizował niedawno w Monachium niezapowiedziane spotkanie Paszyniana z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. A w środę niemiecka dyplomacja w Berlinie zorganizowała spotkanie szefów MSZ obu państw. Wsparcie dla Armenii wzmacniają też Francuzi, którzy zapowiedzieli, że dostarczą tam zestawy przeciwlotnicze Mistral.

– Wizyta Zełenskiego będzie kolejną bombą dla Rosjan. Paszynian dokonał nagłego zwrotu swojej polityki. To okno możliwości – możemy podstawić ramię Armenii. Rząd w Erywaniu intensywnie szuka sojuszników na Zachodzie – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert z kijowskiego Centrum Razumkowa. – Armenia obecnie jest jednym z najważniejszych państw, poprzez które Rosja omija zachodnie sankcje i ściąga towary tak zwanego podwójnego zastosowania (mogą być użyte w celach militarnych – red.). To jeden z tematów, który Zełenski może omawiać z Paszynianem – dodaje.