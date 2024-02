Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dziś, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce przypadłoby PiS, na podium znalazłaby się również Trzecia Droga. To wyniki sondażu pracowni Opinie24 dla More In Common Polska, jednego z pierwszych przed kampanią europejską. Wybory do PE odbędą się w Europie między 6 a 9 czerwca, w Polsce – w niedzielę 9 czerwca. Frekwencja według sondażu wyniosłaby 58,5 proc.

Reklama

Sondaż. Coraz głębszy podział. Która partia zyskuje?

– Zamiana na pierwszym miejscu pokazuje, że Koalicja Obywatelska jako jedyna zyskuje na ostatnich wydarzeniach politycznych. Wynik PiS świadczy o tym, że partia boryka się z odpływem części umiarkowanych wyborców. Rodzi się zatem pytanie o strategię PiS na nadchodzące wybory. Utwardzanie prawicowego przekazu nie wpływa negatywnie na poparcie dla Konfederacji – mówi dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego. – Dobry wynik KO to także problem na Lewicy, która znów stanie się petentem, a nie partnerem dla Donalda Tuska – dodaje.

– Wybory do PE są przedłużeniem wyborów krajowych i krajowej polityki. Badanie pokazuje to, co dzieje się ogólnie: słabnący PiS, wzmacniająca się Koalicja Obywatelska, silna Trzecia Droga – mówi Adam Traczyk, dyrektor More In Common Polska.