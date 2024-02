Poseł Konfederacji Przemysław Wipler we wtorek w rozmowie z RMF FM powiedział, że rada liderów Konfederacji zatwierdziła jego kandydaturę na prezydenta Warszawy. Jak dodał polityk, jest "wspólnym kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców i Konfederacji". - Koalicji, którą zawiązaliśmy na te wybory na prezydenta Warszawy — podkreślił.

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w programie #RZECZoPOLITYCE Wipler zapytany został między innymi, dlaczego kandyduje na prezydenta Warszawy i co chciałby zmienić w stolicy.

Przemysław Wipler o kandydowaniu na prezydenta Warszawy: Moje hasło to „Warszawa na poważnie”

Jestem liderem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. W Warszawie połowę pierwszych miejsc do rady będą mieli przedstawiciele Bezpartyjnych Samorządowców – środowisko, które współrządzi w dwóch dzielnicach Warszawy: w Pradze Północ i na Ochocie - powiedział. - Startuję w ramach ogólnopolskiego komitetu, w ramach którego wystawiany listy do Sejmików Wojewódzkich w całym kraju. Będziemy jednym z tych kilku komitetów ogólnopolskich i startujemy w momencie, w którym to są pierwsze wybory, w których Konfederacja jako formacja startuje - dodał. - Startuję na prezydenta Warszawy po raz drugi. Za pierwszym razem – dziewięć lat temu – nie miałem za sobą klubu parlamentarnego, silnej formacji o charakterze ogólnopolskim mającym za sobą struktury w Warszawie. To było trochę jak takie pospolite ruszenie. Mieliśmy wtedy prawie 5 proc. poparcia, zająłem czwarte miejsce – miałem dużo lepszy wynik niż ówczesny kandydat Lewicy - zaznaczył Wipler.

Jak powiedział polityk, startuje z hasłem „Warszawa na poważnie”. - Uważam, że sytuacja, w której prezydent Warszawy wstrzymywał wiele inwestycji i działań, ponieważ inwestowanie pieniędzy i prowadzenie dużych projektów, to jest coś, co może się nie udać, jest niepoważne. To mu może przeszkodzić w tym, co jest jego wymarzonym celem – w walce o stanowisko prezydenta Polski. Kiedy pięć lat temu Trzaskowski startował na prezydenta, dawał rękojmie, że będzie odważnie wykonywał tę prezydenturę. Nie było wtedy oczywiste, że to, że chce być prezydentem Polski – bo już wtedy to było jasne – będzie blokowało podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji. Teraz wybory prezydenckie są za rok. A być może za pół roku zostanie on komisarzem UE i przyjmie to stanowisko, żeby puścić przodem Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. To jest bardzo niepoważne i bardzo niepokojące - ocenił poseł Konfederacji. - To, że radykalnie spadła liczba wydawanych pozwoleń budowlanych, to, że połowę osób zatrudnianych przy procesie inwestycyjnym zatrzymano, zaaresztowano, że porzuciły pracę, a reszta była sparaliżowana, jest niepoważne. Było też niestety dosyć dużo korupcji i nieprawidłowości - stwierdził polityk i zauważył, że „Warszawa jest miastem, w którym dramatycznie podrożały mieszkania”.