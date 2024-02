Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na dwumiesięczne nieraz procedury wnoszenia poprawek do złożonych projektów ustaw przez sam klub Lewicy, nawet w przypadku, gdy są to autopoprawki złożone do własnego projektu. Hołownia mówił, że jeśli już przez kogoś projekty są blokowane, to tylko przez sam klub Lewicy. Dodał też, że Włodimierzz Carzasty na prezydium Sejmu nie zgłaszał dotychczas zastrzeżeń i wątpliwości co do sposobu procedowania nad ustawami, które zostały złożone przez klub Lewicy

- Dlatego dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której mogę - i mówię to naprawdę z ogromną przykrością - powiedzieć panu marszałkowi Czarzastemu: Włodku mylisz się, nie masz racji - powiedział Hołownia.

Polacy o aborcji PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi o pęknięciach w koalicji

Hołownia stwierdził, że rządząca koalicja ma możliwość uchwalenia w Sejmie dowolnej ustawy, i może to zrobić w dowolnym momencie. Tymczasem zaczęły się spory, kiedy dany projekt będzie procedowany i na tym tle pojawiły się w koalicji pęknięcia.



- Jak widzę, pojawiają się jakieś pęknięcia w koalicji na tym tle. Moim zdaniem zupełnie tego niewarte, dlatego, że Duda i tak tego nie podpisze. Nie ma takiej możliwości — powiedział marszałek Sejmu.

Dodał, że "nie ma żadnej nadziei na poprawę stanu kobiet w Polsce, jeżeli nie przyniesie tego opamiętanie prezydenta Dudy poprzez podłożenie mu do podpisu ustawy". Uściślił, że ma na myśli projekt ustawy przywracający kompromis, obowiązujący do czasu orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej z października 2020, uznającego za niezgodną z konstytucją aborcję z przyczyn patoembrionalnych.