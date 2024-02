Szturm na Sejm. Szymon Hołownia chce kar finansowych dla posłów PiS

Na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Szymon Hołownia (Polska 2050) poinformował, że otrzymał od komendanta Straży Marszałkowskiej Michała Sadonia raport.

Reklama

Chodzi o wydarzenia sprzed dwóch tygodni. 7 lutego posłowie PiS próbowali wprowadzić do budynku Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, posłów, których mandaty zostały przez marszałka Sejmu wygaszone w związku z wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Przed wejściem do Sejmu grupę zatrzymała Straż Marszałkowska. Przed budynkiem doszło do szarpaniny między m.in. Wąsikiem a funkcjonariuszami.

Czytaj więcej Polityka Kiedy Monika Pawłowska złoży ślubowanie poselskie? Szymon Hołownia podał szczegóły Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) oświadczył, że wydał postanowienie o wstąpieniu Moniki Pawłowskiej do Sejmu w miejsce Mariusza Kamińskiego (PiS), którego mandat został wygaszony.

Straż Marszałkowska domagała się okazania legitymacji poselskich przez próbujących wejść do Sejmu. Posłowie PiS weszli na teren parlamentu, drzwi do budynku Sejmu były zamknięte. Po pewnym czasie Wąsik i Kamiński opuścili teren.

Szturm na Sejm. Szymon Hołownia: Straż Marszałkowska wskazała 7 posłów PiS

- Komendant Sadoń zdał mi raport z wydarzeń, które miały miejsce przed Sejmem w czasie tego (...) szturmu czy próby szturmu, jak to określił jeden z komentatorów trochę półżartobliwie, próby wejścia Mariuszem do Sejmu - powiedział we wtorek Hołownia.