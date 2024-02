Bezpartyjni zainaugurowali kampanię. Bez Konfederacji, ale hasła mają podobne

Podobnie mówił w sobotę Konrad Berkowicz, wiceprezes Nowej Nadziei i poseł na Sejm RP z Krakowa. – Mieszkańcy polskich miast, miasteczek potrzebują ponadpolitycznego porozumienia, które zajmie się ich codziennymi sprawami – tłumaczy. – Poza tym, że łączy nas miłość do naszych małych ojczyzn, to łączy nas wolność. Tak jest, łączy nas wolność. Co to znaczy łączy nas wolność? To znaczy przekonanie, że nasze małe ojczyzny nie mogą być, nie powinny być obiektem ideologicznych eksperymentów.

Dr Woch podkreślił jednak odmienność dwóch organizacji. – Jesteśmy ruchem, który buduje swoje struktury od kilkunastu lat. Jedna z partii, “dokleiła” sobie ostatnio Bezpartyjnych Samorządowców do nazwy swojego komitetu. Po co to zrobili? Odpowiedź jest oczywista - bo nie wierzą we własną nazwę i własny szyld - mówił. - Po sobotniej konferencji do zarządu Bezpartyjnych wpłynęły wnioski o usunięcie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz małżeństwa Suchańskich z szeregów naszej organizacji. Przychyliliśmy się do tych wniosków - zakończył.