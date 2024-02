- To będzie rok walki o polskie bezpieczeństwo, wszystkie działania idą w tym kierunku. Mamy istotne dla polskiego bezpieczeństwa wybory prezydenckie w USA — mówił Mastalerek przypominając też, że w Waszyngtonie odbędzie się w tym roku jubileuszowy szczyt NATO (Sojusz powstał w 1949 roku, 75 lat temu).



Marcin Mastalerek o wpisach Donalda Tuska w serwisie X: Po co?

- Musimy wzmacniać polską armię, budować sojusze i rozmawiać z Ameryką w taki sposób, by z każdą administracją można było współpracować. Tak zawsze działał Andrzej Duda. Obrażanie naszych sojuszników strategicznych na Twitterze, jak to robił Donald Tusk, to niewłaściwa droga. Mam nadzieję, że się z tego Donald Tusk wycofa - dodał.



Mastalerek nawiązał do wpisów Tuska w serwisie X (dawny Twitter). W jednym premier skrytykował senatorów partii republikańskiej za odrzucenie projektu ustawy z pomocą dla Ukrainy (ostatecznie Senat przyjął inną wersję ustawy, teraz trafi ona do Izby Reprezentantów).



W drugim wpisie Tusk sugerował, że wypowiedź faworyta prawyborów, Donalda Trumpa, z wiecu w Karolinie Południowej, gdy Trump mówił, że zachęci Rosję do „robienia co chce” z sojusznikami z NATO, którzy nie płacą wystarczająco dużo na obronność, powinna być przedmiotem rozmów w czasie Rady Gabinetowej (ostatecznie nie była).