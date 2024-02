Reset konstytucyjny bez Lewicy? Jednoznaczna deklaracja Włodzimierza Czarzastego

Współprzewodniczący Nowej Lewicy był w Polsat News pytany, czy nie uważa, że jest dobry moment, by zamknąć w Polsce pewne konflikty. Pytanie padło w kontekście postulatów Konfederacji.

Reklama

Reset konstytucyjny. Co proponuje Konfederacja?

Konfederacja proponuje tzw. reset konstytucyjny, czyli przyjęcie przez parlamentarne siły polityczne takich poprawek do konstytucji, dzięki którym można by wyłonić nowe, niepartyjne składy najważniejszych organów sądownictwa (w tym Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa). Zdaniem liderów Konfederacji, rozwiązałoby to obecny konflikt polityczny, który pcha państwo w stronę chaosu.



W środę lider Konfederacji Krzysztof Bosak i szef klubu tej partii Stanisław Tyszka rozmawiali na temat resetu konstytucyjnego z prezydentem Andrzejem Dudą. Bosak relacjonował po spotkaniu, że prezydent "wykazał otwartość" na propozycje Konfederacji.

Czytaj więcej Kraj Będzie reset konstytucyjny? Bosak i Tyszka u prezydenta Andrzeja Dudy W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i jego współpracowników z politykami Konfederacji Krzysztofem Bosakiem i Stanisławem Tyszką. Rozmowy dotyczyły kwestii tzw. resetu konstytucyjnego. Bosak mówił, że chodzi o zakończenie chaosu w państwie i ostrzegał przed anarchią.

Włodzimierz Czarzasty: Lewica nie będzie głosowała z PiS-em na temat zmiany konstytucji

- Tak, to jest dobry moment, żeby uspokajać sytuację w Polsce, tylko namawiam do takiej bardzo racjonalnej i pragmatycznej oceny całej tej sytuacji. Łatwo jest powiedzieć: zmieńcie konstytucję, usiądźmy i to zróbmy - skomentował w czwartek Włodzimierz Czarzasty.