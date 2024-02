- Michał Kołodziejczak jest dziś pierwszym wrogiem dla Ukraińców w rozmowach. Z tego co wiem to dyplomacja bardzo dopytuje, czy Kołodziejczak będzie brał udział w rozmowach, czy nie. Ukraińcy wysłali też notę do ministerstwa gdy powiedziałem, że będę walczył o jak najdłuższe okresy przejściowe dla Ukrainy. Jestem dzisiaj jednym z tych, którzy mówią jednym głosem ze stojącymi na ulicy — przekonywał wiceminister.



- Dla zdyscyplinowania Ukraińców będę proponował ministrowi (Czesławowi) Siekierskiemu by wprowadził kolejne ograniczenia jeśli chodzi o wwóz — dodał.



- Każdego dnia idziemy do przodu jeśli chodzi o granicę. Mogę rolnikom powiedzieć: za to, by z Ukrainy nie wpływały te towary, które nie powinny wpływać, odpowiada wasz człowiek — podsumował Kołodziejczak.