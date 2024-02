- To jest jakaś alternatywna rzeczywistość, w której, mam wrażenie, od specjalnie kilku dni funkcjonujemy, stąd pozwalam sobie na tego rodzaju komentarze, bo słyszeliście państwo dzisiaj wszyscy, że zostaliśmy jako koalicja oskarżeni przez pana prezesa Kaczyńskiego, że idziemy w stronę zabójstw politycznych. Myślę, że nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci ze swojej długiej kosmicznej podróży, którą z taką pasją odbywa - powiedział Szymon Hołownia.

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz do Morawieckiego: PiS działa na korzyść wrogów Polski Spięcie w Sejmie. Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) mówił, że rząd Donalda Tuska chce zlikwidować program inwestycji strategicznych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) odpowiedział mu słowami, że politycy PiS okradali państwo i działają na korzyść wrogów Polski.

Hołownia: Słowa Kaczyńskiego będą w rosyjskich dziennikach

Jeden z dziennikarzy poprosił marszałka Sejmu o dalszy komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego o "zabójstwach politycznych". - Ja się pół dnia zastanawiam, jak to skomentować i czy iść bardziej w stronę tego, jak straszną szkodę te słowa robią dzisiaj Polsce, bo one idą w świat i pokazują nasz kraj, w którym toczy się normalny, demokratyczny proces zmiany władzy, zmiany odpowiedzialności, jako miejsce, w którym trwa zamach stanu, w którym planowane są zabójstwa polityczne, w którym dzieją się rzeczy, które oglądamy być może w jakichś upadłych państwach w różnych miejscach świata, ale, na Boga, nie w Polsce - odparł lider Polski 2050.

- Czy pan prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę, jaki prezent takimi słowami robi rosyjskiej propagandzie? Przecież jego słowa będą dzisiaj we wszystkich rosyjskich dziennikach. Oto kraj, Polska, wspierający Ukrainę, naszego - mówią Rosjanie - przeciwnika, i zobaczcie, co w nim się dzieje: morderstwa polityczne, zamach stanu. Czy on rozumie proces, w którym uczestniczy? To jest moje pytanie do pana prezesa, że bije dzisiaj w bębenek rosyjskiej propagandy - pytał Szymon Hołownia.

- Czy pan prezes zdaje sobie sprawę, co robi każdą taką - powiem to wprost - idiotyczną wypowiedzią inwestycjom, które mogłyby napłynąć do naszego kraju i stworzyć nowe miejsca pracy - ale nie stworzą, bo jakie pieniądze przyjdą do kraju, gdzie jest zamach stanu i morderstwa polityczne? - kontynuował.