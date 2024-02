Rząd o programie "Laptop dla ucznia": Możliwa korupcja. Zawiadamiamy prokuraturę

Krzysztof Gawkowski o przetargu na laptopy: Mogło dojść do naruszenia przepisów karnych

- Kolejny element, który na tej mapie procesu programowania jest bardzo ważny, to to jak wyglądał przetarg. Przetarg realizowano od października 2022 roku, w połowie sierpnia wykonawców wybrano, ale w międzyczasie dochodziło do spraw, które powinniśmy omówić - kontynuował.



- Wszystko wskazuje na to, że w czasie przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych, mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym, zostanie złożone zgłoszenie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji tego przetargu - dodał.



- Koniec z kłamstwami i opowieścią o tym, że program był dobrze przygotowany pieniądze były zabezpieczone — i wszyscy powinni wiedzieć, że tak jest (że to kłamstwa — red.) - mówił Gawkowski.



„Cyfrowy uczeń” zamiast „Laptopu dla ucznia” - nowy program

- Ale mamy też dobre informacje, które mówią o tym, że pomimo tego, że program nie może być kontynuowany w takiej formule, chcemy uzdrowienia programu — stwierdził następnie Gawkowski.



- Taka formuła kompleksowego programu „Cyfrowy uczeń” to to, co sprowadza nas do państwa, by porozmawiać - dodał.



Nowy program miał być już konsultowany z ministrem finansów, Andrzejem Domańskim.