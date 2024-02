Dariusz Joński: CPK? W Polsce mamy wystarczającą liczbę lotnisk

"Tak" czy "nie" dla Centralnego Portu Komunikacyjnego? Takie pytanie w Radiu Plus usłyszał poseł Dariusz Joński, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Inicjatywy Polskiej.

- Jak pan mnie pyta jako łódzkiego posła, co znaczy CPK, to dla łódzkiego posła oznacza to likwidację łódzkiego lotniska. Ale nie tylko, bo również Modlin, Radom, wszystkie tak de facto regionalne ostatecznie byłyby zamykane i domykane - odparł. Dopytywany, Joński dodał: - My powiedzieliśmy wprost i to mówiliśmy: audyt.

CPK? Dariusz Joński: Podchodzę sceptycznie

- Czekam na ten audyt. Pełnomocnik rządu w tej sprawie zapowiedział, że (go - red.) przedstawi. Czekam na ten audyt - mówił poseł.

Na uwagę, iż nowy pełnomocnik rządu ds. CPK to przeciwnik budowy CPK, Dariusz Joński odparł: - Nie ukrywał tego, że inwestycja jest mocno przeskalowana. Przecież tam bez wbicia łopaty wydano prawie 5 mld zł.