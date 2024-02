Hermeliński był pytany o pojawiające się sygnały, że w tym tygodniu Sejm ma zająć się sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Czy parlament ma szansę dokonać zmian w tej instytucji?



- Nie bardzo wiem w jaki sposób Sejm chciałby tę sprawę przeprowadzić. Na dziś w programie porządku nie jest przewidziana sprawa TK — mówił Hermeliński.



Wojciech Hermeliński o sytuacji w TK: Trzech sędziów można usunąć uchwałą

- Trzeba tę sytuację naprawić. Pierwszy krok, który jest już zapowiadany przez władzę - to jest chyba spowodowanie, aby przestały orzekać trzy osoby, które zostały wybrane na miejsca zajęte. Do tego wystarczy, w moim przekonaniu, uchwała Sejmu. Te trzy osoby, które teraz orzekają, zostały wybrane przez Sejm VIII kadencji decyzją, uchwałą Sejmu, która unieważniała, unicestwiała wcześniejszą decyzję sądu VII kadencji. Ci sędziowie byli prawidłowo wybrani, ale nie złożyli ślubowania — dodał. Trzech sędziów o których mówi Hermeliński to Maciej Muszyński, Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski.



Obecny skład Trybunału Konstytucyjnego PAP

Czy uchwała regulująca kwestię sędziów dublerów wystarczy?