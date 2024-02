- My będziemy robić swoje, nasi ministrowie będą robić swoje, nasi posłowie i posłanki będą robić swoje, czyli przygotowywać ustawy. Jeśli będą wątpliwości prezydenta trzeba będzie siąść do stołu i te wątpliwości rozwiewać. Ja tej decyzji prezydenta odnośnie skierowania do TK ustawy budżetowej niestety nie traktuję poważnie. Wydaje mi się, że to działanie w silnych emocjach, podgrzewane przez polityków koalicji rządzącej, m.in. pana (Marcina) Mastalerka — dodała.



- Mamy w Polsce Sejm, mamy prezydenta, ale mamy też obywateli, wyborców, którzy nas do czegoś zobowiązali. Zobowiązali nas do tego żebyśmy uporządkowali system prawny w Polsce, chcieli konkretnych rozwiązań i my będziemy te rozwiązania przygotowywać. Myślę, że kiedy zejdą z niego (prezydenta) emocje, będzie traktował poważnie te ustawy, które do niego trafiły - mówiła.



Pomaska wykluczyła jednocześnie możliwość, by Wąsikowi i Kamińskiemu przywrócono możliwość uczestniczenia w obradach Sejmu i głosowania.



- Panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnie i gdy wyrok się uprawomocnił przestali być posłami. To jest jasne jak słońce - stwierdziła.



Przedterminowe wybory do Sejmu? Posłanka KO: Wszystkie scenariusze są możliwe

Posłankę KO spytano też o słowa Donalda Tuska o tym, że większość rządząca mogłaby zdecydować się na przedterminowe wybory,



- Ja przypomnę, że pierwszy o wyborach parlamentarnych powiedział prezes (Jarosław) Kaczyński. My się wyborów nie boimy. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz - odparła.