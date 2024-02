Na ten sam fakt zwrócił uwagę minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras. „Nikt z nas nie był skazany i nie utracił mandatu” - przypomniał nawiązując do wydarzeń z 2017 roku. „A prezydent Duda był ślepy” - stwierdził.



Również senator Krzysztof Kwiatkowski przypomina, że w 2016 roku PiS przyjął budżet w obecności zaledwie 236 posłów. „Uniemożliwiono wtedy głosowanie ponad 200 posłom opozycji” - przypomniał senator dodając, że „kpiną” jest sytuacja, w której prezydent kieruje do TK budżet teraz, a nie zrobił tego w 2016 roku.



Tomasz Trela po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy ws. budżetu: Jarosław Kaczyński kazał

Grabiec ironizował też, że prezydent Duda chciałby, aby „przyciski do głosowania były instalowane w celach” nawiązując do uzasadnienia przedstawionego przez prezydenta w kwestii tego, dlaczego kieruje budżet do kontroli do TK.