Mencwel przyznał, że władze miasta zauważyły, że zieleń to jest coś, czego mieszkańcy oczekują, ale jednocześnie podkreślił, że „zabrakło odważnych, dalekosiężnych zmian, które by pokazały mieszkańcom wizję zielonego miasta”. - Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają dziś główne płace – mamy parking konstytucji, parking bankowy, parking teatralny. A to wszystko były kiedyś zielone, miejskie sfery, w których tętniło życie. Wystarczyło mieć trochę więcej woli i trochę więcej odwagi. My będziemy je mieć - zapewnił. - Będę zachęcał, żeby warszawiacy zagłosowali za marzeniem o Warszawie, za pozytywnymi zmianami, konkretami i ludźmi, którzy chcą się temu miastu poświecić przez pięć lat - dodał.

Strefa czystego transportu w Warszawie. Mencwel: Trzeba zmienić to, jak zachowują się najbogatsi

Jan Mencwel mówił także o strefie czystego transportu w Warszawie. - Jest to słuszny kierunek, bo mamy problem z jakością powietrza, z pojazdami, które trują mieszkańców. Ale uważamy, że rownolegle należy wprowadzić także ograniczenia dla nowych samochodów, które udają samochody ekologiczne. I wtedy byłoby sprawiedliwie – żeby nie było tak, że wykluczamy osoby mniej majętne, a nic nie robimy z wielkimi SUV-ami z napisem „eco diesel”, które jeżdżą sobie po mieście jak gdyby nigdy nic - stwierdził. - Powstał taki niekorzystny wizerunek zielonych zmian, który kojarzy się w wykluczeniem i zabranianiem. To należy zmienić, bo nawet jak się patrzy na liczby, to widać, że największą odpowiedzialność za zmiany klimatu ponoszą najbogatsi - dodał. - Trzeba zmienić to, jak zachowuje się ten 1 procent najbogatszych, tu wprowadzić pewne ograniczenia. Dopóki to się nie zmieni, poparcie dla tego typu projektów będzie malało - zaznaczył.