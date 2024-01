Koniec z mrożeniem cen prądu? Ryszard Petru: Państwo nie może do wszystkiego dopłacać

Na początku Petru był pytany czy ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku.



- Nie — odpowiedział.



Ryszard Petru za stopniowym uwalnianiem cen prądu

- Co do zasady nie możemy sobie pozwolić na to, że cały czas państwo dopłaca do cen, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem pełnego uwolnienia cen, bo skok cenowy byłby zbyt wysoki. Musimy jakoś płynnie dochodzić do uwolnienia cen po tym półroczu, gdy są zamrożone. Nie możemy mieć sytuacji, w której państwo do wszystkiego dopłaca - wyjaśnił.

Czytaj więcej Elektroenergetyka Rafał Gawin, prezes, URE: Czeka nas rewolucja w korzystaniu z prądu Trzeba uświadomić klientów, że przy taryfach dynamicznych ceny energii szybko się zmieniają i są ryzyka. Bez wiedzy i technicznych możliwości klient nie zyska, a może stracić – mówi Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zdaniem Petru ceny prądu powinny być uwalniane „etapami”.