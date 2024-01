Odwołanie uroczystości u prezydenta. Reaguje Kancelaria Premiera

Pałac Prezydencki odwołał uroczystość powołania członków rządu Donalda Tuska do Rady Dialogu Społecznego została odwołana.



Jak podała KPRP, „ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność”.

Kancelaria Andrzeja Dudy informuje dalej, że o pilne powołanie przedstawicieli rządu w Radzie zwróciło się do Prezydenta, jako patrona dialogu społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę.

KPRP podkreśla, że po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS."Uroczystość taka to wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 r. O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności" - podkreślono.