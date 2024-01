Minister walcząca z plagiatami dopuściła się plagiatu. Przepisywała prace z błędami

Borch, która wcześniej doprowadziła do tego, że sprawa studenta, który dopuścił się autoplagiatu trafiła do Sądu Najwyższego ponieważ - jak mówiła - „ważne jest, by dla wszystkich studentów, uniwersytetów i uczelni w Norwegii regulacje dotyczące oszukiwania i ich wdrażanie były łatwe do zrozumienia”, teraz odchodzi ze stanowiska w związku z plagiatem, którego sama się dopuściła.



Minister edukacji wyższej Norwegii: Wzięłam fragment z innej pracy, nie wskazałam źródła

- Kiedy pisałam pracę magisterską ok. 10 lat temu, popełniłam wielki błąd. Wzięłam fragment z innej pracy nie wskazując źródła — przyznała Borch.



- Przepraszam — dodała minister, która w efekcie ujawnienia całej sprawy podała się do dymisji.



Wcześniej minister była twarzą walki z autoplagiatami studentów.