Czy PiS będzie zakłócać posiedzenie Sejmu 25 stycznia? Przemysław Czarnek odpowiada

A czy PiS będzie zakłócać posiedzenie Sejmu jeśli Kamiński i Wąsik nie zostaną dopuszczeni do obrad? A może posłowie PiS nie wezmą wówczas udziału w obradach.



- Co do drugiej sprawy nie wiem, o tym zdecyduje kierownictwo klubu. Co do pierwszej, na pewno nie. My nie jesteśmy nimi, my nie robimy ciamajdanu, my nie robimy zamieszania. To jest tamta strona. My zachowujemy się kulturalnie, w granicach prawa, tak jak nakazują standardy państwa prawa — oświadczył Czarnek.



Byłego ministra edukacji i nauki spytano też czy budżet przyjęty bez Kamińskiego i Wąsika będzie nielegalny.



- Jeżeli pan marszałek Hołownia nie będzie dopuszczał do wykonywania mandatu dwóch naszych posłów, może to stanowić podstawę do zakwestionowania treści budżetu — odparł. Zapewnił jednak, że „nie jest to przesłanka do skrócenia kadencji Sejmu”. - Jeśli oczywiście budżet trafi na biurko pana prezydenta w ciągu czterech miesięcy od przedłożenia budżetu w Sejmie - dodał.